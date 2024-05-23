"بسبب مغادرة 5 محترفين".. خطاب عاجل من الزمالك لاتحاد الكرة لتأجيل هذه مباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أرسل نادي الزمالك، خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل تأجيل مباراة بروكسي في بطولة كأس مصر.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد 30 مايو الحالي، لمباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأوضح الزمالك خلال خطابه للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تلقى استدعاء 5 محترفين ضمن صفوفه، لمنتخبات بلادهم يوم 28 مايو الحالي وهم: حمزة المثلوثي وسيف الجزيري لمنتخب تونس، وترافيس موتيابا لمنتخب أوغندا، وسامسون لمنتخب بنين، وياسر حمد لمنتخب فلسطين.

وأضاف النادي الأبيض، أن هناك أيضا عدد من اللاعبين المحليين سوف ينضمون لصفوف المنتخب الوطني، وبالتالي لا بد من تأجيل مواجهة بروكسي في كأس مصر، نظرا لأهميتها.

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