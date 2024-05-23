خطوة جديدة من الزمالك لإنهاء أزمة بوطيب

تحدث عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تحركات جديدة من قبل مسئولي الأبيض لإنهاء أزمة الدولي المغربي خالد بوطيب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قدعاقب الزمالك بحرمانه من القيد بسبب أزمة مستحقات خالد بوطيب والتي تبلغ 2 مليو و400 الف دولار.

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وقال عضو الزمالك في تصريحات تليفزيونية: “قضية بوطيب منذ عام 2020 وكنا نعلم أنه سيحصل على حكم من المحكمة الرياضية”.

وأضاف: “تواصلنا مع محامي بوطيب للوصول إلى تسوية، كما تقدمنا بطعن أمام الفيدرالية السويسرية، لنكسب بعض الوقت ونعبر فترة القيد الماضية من أجل ضم صفقات جديدة”.

وتابع: “نسعى لحل أزمة بوطيب قبل فترة الانتقالات الصيفية القادمة، سواء بالتوصل لحل ودي بتسوية الغرامة أو دفع مستحقات اللاعب”.

وأكمل: “روي أجواش حصل على 80% من مستحقاته المتأخرة قبل فترة القيد الماضية، ويتبقى له 10 آلاف دولار، وكان آخر ميعاد الدفعة هو آخر إبريل، ولكننا أنشغلنا وقتها في التجهيزات لسفر الزمالك لخوض نهائي الكونفيدرالية الإفريقية”.

واختتم: “المساعدان الآخران في جهاز فيريرا ما زال يتبقى لكل منهم 14 الف دولار، ولكن أمامنا حتى منتصف يونيو المقبل للإنتهاء من سداد هذه الأموال”.