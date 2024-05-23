تشيلسي يتقدم بعرض ضخم لضم هدف مانشيستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان نادي تشيلسي الانجليزي قد تقدم بعرض رسمي لضم نجم دفاع برشلونة ومنتخب اورجواي رونالد أراوخو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد اكدت ان رونالد اراوخو على رأس الاعبين المطلوبين في نادي مانشيستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الا ان تشيلسي تقدم بعرض رسمي لضم الاعب الاورجوياني .

صحيفة الموندو ديبورتيفو ربطت بين تقدم تشيلسي بعرض رسمي لضم أراوخو بشكل مفاجىء والانباء التي تتحدث عن عودة توماس توخيل المدير الفني الاسبق لتشيلسي والسابق لبايرن ميونخ لقيادة الفريق اللندني حيث سبق وطلب توخيل ضمه الى فريق بايرن ميونخ عندما كان يتولى تدريب الفريق الا ان بايرن ميونخ فشل في تحقيق رغبة مدربه السابق .

واشارت صحيفقة الموندو ديبورتيفو ان تشيلسي يحاول التعاقد مع مدافع من طراز رفيه لتعويض انتهاء مشوار البرازيلي تياجو سيلفا مع الفريق ولذلك فقد تقدم بعرض قدره 68 مليون جنية استرليني لضم النجم الاورجوياني مشيرة الى مانشيستر يونايتد لن يقف مكتوف الايدي امام عرض تشيلسي وسيدخل لمحاولة الفوز بالصفقة .

يذكر ان كل من تشيلسي ومانشيستر يونايتد لن يمنحا النجم الاورجوياني فرصة اللعب في دوري أبطال اوربا في الموسم المقبل و حتى الان فأن تشيلسي مرشح للمشاركة في الدوري الاوربي الا في حالة فوز مانشيستر يونايتد على مانشيستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي وفي هذه الحالة سيشارك مانشيستر يونايتد في الدوري الاوربي وتشيلسي في كأس المؤتمر الاوربي اما في حالة هزيمة مانشيستر يونايتد فأنه لن يشارك في اي بطولة اوربية في الموسم المقبل .