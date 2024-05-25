الجزيرة يتوج بلقب بكأس مصر للجولف

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق نادى الجزيرة بطلا للنسخة الاولى لكأس مصر للجولف بجدارة موسم 2023 / 2024 .

وحقق الجزيرة اللقب باقتدار اثر التغلب فى المباراة النهائية على نظيره بالم هيلز 4 / 1 والتى استضافها نادى جولف دريم لاند.

لعب الفريقان 6 جولات فى المباراة 3 منها فردية فاز كل منهما بجولة منها وتعادلا فى واحدة.

وفى الثلاث جولات الزوجية ضرب خلالها فريق الجزيرة بكل قوة وأطلق المارد من داخله وفاز بها جميعا ليتوج باللقب عن جدارة واستحقاق ويترك مركز الوصيف لابناء بالم هيلز.

مثل فريق الجزيرة كل من احمد الشلقانى وعلى صبرى وشريف فهمى وجلال الحمامصى وادم رزق ومحمود شريف وايمن شريف واحمد فتحى وايمن فتحى بينما مثل فريق بالم هيلز كل من طارق عزمى وبيللى راتب وطارق المهدى وحسين حسين وبرهان راتب وتامر ميلاد وعلى السيد ويسرى فؤاد وتيمور ابو الخير.

وفى مباراة تحديد المركز الثالث نجح الحصان الاسود للبطولة فريق نيو جيزة بقيادة ايمان ابراهيم فى الفوز على فريق نادى مدينتى بنتيجة 4 / 1 بجدارة واستحقاق بعد التغلب فى جولتين الفردى مقابل جولة للفردى فاز فريق مدينتى ثم الفوز فى جولتين الزوجى والتعادل فى الثالثة ليصعد فريق نيو جيزة لمنصة التتويج للمرة الأولى.

مثل فريق نيو جيزة كل من إيمان ابراهيم وماجد شوقى وخالد ربيع وايهاب زكى وستيف ميلفيل واحمد حبيب ومصطفى القماش وكريم سيد احمد وتريفور جرانجر بينما مثل فريق مدينتى كريم السبع وعمرو ناجى واحمد الحلوجى واشرف صبرى وجلال الغر وعمر فريد وطارق عشرى وحسام ابو سيف وخالد نويتو.

عقب انتهاء المباراتين اقيمت مراسم توزيع الجوائز وقام رئيس اتحاد الجولف المهندس ايمن حسين ونائبه تيمور ابو الخير وعضو مجلس الادارة محمد عطاالله بتطويق اعناق لاعبى الفرق الثلاثة الاولى بالميداليات وقدم رئيس اتحاد الجولف كأس مصر الى كابتن فريق الجزيرة احمد الشلقانى.

وقدم اتحاد الجولف التهنئة الى الفرق الثلاثة الجزيرة وبالم هيلز ونيو جيزة متمنيا التفويق لباقى الفرق فى الموسم المقبل.

ووجه الاتحاد الشكر الى نادى جولف دريم لاند على استضافة النهائى وفريق العمل بقيادة مدير الجولف بالنادى نصر فتحى على المجهود الكبير والخروج بنهائى النسخة الاولى بالشكل اللائق.