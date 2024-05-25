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دوري أبطال أوروبا للسيدات.. أفضل لاعبة في العالم تثأر من ليون الفرنسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هند عواد:

سجلت الإسبانية آيتانا بونماتي، هدف التقدم لبرشلونة على حساب ليون، في الدقيقة 63 من عمر نهائي للسيدات.
وتسعى آيتانا، الحاصلة على جائزة أفضل لاعبة في العالم، إلى الثأر من هزيمتها في عام 2022، حينها توجت سيدات ليون بطلا لدوري الأبطال، عقب الفوز على بنتيجة 3-1.
وانطلق نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، في السابعة مساء اليوم، بين برشلونة وليون، على ملعب سان ماميس، داخل إقليم الباسك في إسبانيا.


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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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