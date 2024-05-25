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"خلع القميص".. كيف احتفلت أليكسيا بوتياس بهدف تتويج برشلونة بدوري الأبطال (صورة وفيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أحرزت الإسبانية أليكسيا بوتياس، الهدف الثاني لبرشلونة في شباك ليون الفرنسي، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب سان ماميس، في نهائي .

ولم تستغرق أليكسيا سوى 3 دقائق فقط لتسجيل الهدف الثاني، إذ أنها شاركت كبديلة في الدقيقة 92، وسجلت في الدقيقة 95.

واحتفلت أليكسيا بهدف التتويج بدوري أبطال أوروبا، بخلع القميص، واتجهت إلى الجماهير لتوجيه التحية لهم.

وحققت سيدات اللقب الرابع خلال الموسم الحالي، عقب الفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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