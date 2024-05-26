شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: محمد صلاح يصل القاهرة أول يونيو للانضمام لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سوف يصل القاهرة أول يونيو المقبل للانضمام لمعسكر منتخب مصر .

وواصل أشرف صبحي أن محمد صلاح لاعب كبير وإضافة لمنتخبنا الوطني ومن الطبيعى قلق الجماهير المصرية على لاعب مثل محمد صلاح .

يستعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، للكشف عن قائمة الفراعنة التي من المقرر أن تخوض مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.



ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى جيبوتي وسيراليون.



وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يحصل الأهلي على مبلغ 4 ملايين دولار أي ما يعادل 188 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.