الرئيس السيسي يهنيء الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالتهنئنة للنادي الأهلي عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف دون مقابل.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة جاء فيها :"أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير.

كل التحية لجماهير النادي الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل ، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق".