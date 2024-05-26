ممر شرفي وبكاء.. توني كروس يودّع ريال مدريد بطريقة مؤثرة

المنامة - ياسر ابراهيم - ودّع النجم الألماني توني كروس (34 عاماً) ناديه ريال مدريد بطريقةٍ مؤثرةٍ، بعدما خاض آخر مواجهةٍ له مع الفريق الملكي، على ملعب سانتياغو برنابيو، عقب مشاركته في المواجهة ضد ريال بيتيس، السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من الدوري الإسباني لكرة القدم.



قرر نجوم نادي ريال مدريد والجهاز الفني، بقيادة المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بالإضافة إلى لاعبي فريق ريال بيتيس، إقامة ممرٍّ شرفيٍ خاصٍ للألماني توني كروس الذي دخل للمرة الأخيرة إلى ملعب سانتياغو برنابيو في مسيرته الاحترافية، بعدما قرر اعتزال لعب كرة القدم، عقب نهاية مشاركته مع منتخب "المانشافت" في بطولة أمم أوروبا 2024 هذا الصيف.



ولم يكتفِ نجوم ريال مدريد بإقامة ممرٍّ شرفيٍّ خاصٍّ لزميلهم توني كروس، بل منحوه أيضاً شارة القيادة التي حملها للمرة الأخيرة، قبل نهاية رحلته بشكلٍ رسميٍ هذا الصيف، فيما احتفلت جماهير الفريق الملكي بوداع نجمها المُفضل، عبر لافتةٍ ضخمةٍ، في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، تُظهر الألقاب التي حققها الألماني خلال رحلته التي بدأت عام 2014.



كروس يبكي مع عائلته

وقبل نهاية المواجهة، قرر الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي منح توني كروس فرصة توديع جماهير الفريق، بإجراءِ تبديلٍ آخر، ليعيش المشجعون لحظاتٍ مؤثرةً للغاية، بعدما بكى النجم الألماني مع عائلته التي قامت باحتضانه، في مشهدٍ لا يُنسى.



وحقّق توني كروس ألقاباً عديدةً في مسيرته، منها قيادته منتخب ألمانيا إلى التتويج بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، وخمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا، وستة ألقابٍ في مونديال الأندية، وأربعة ألقابٍ في الليغا، وثلاثةٌ في البوندسليغا، وخمسة ألقابٍ في السوبر الأوروبي.



وثلاثة ألقابٍ في كأس ألمانيا، ولقبٌ في كأس ملك إسبانيا، وأربعة ألقابٍ في السوبر الإسباني، ولقبٌ في السوبر الألماني، ما يجعله يستحق لقب الأسطورة، لتبقى أمامه بطولة كأس أمم أوروبا، التي يستعد لخوضها مع منتخب "المانشافت".

(العربي الجديد)

