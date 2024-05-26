مصير مشاركة الزمالك في الدوري الإفريقي

يترقب مسئولو نادي الزمالك رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن المشاركة في الدوري الإفريقي الجديد، خاصة بعد ان حصد الفريق الأبيض لقب الكونفيدرالية الإفريقية.

وتواصل مسئولو الزمالك مع الاتحاد الإفريقي بشأن الكشف عن موقفه من المشاركة في الدوري الإفريقي، خاصة وأنه يحتل المركز الخامس في ترتيب الأندية الإفريقية.

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ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في ترتيب الأندية الإفريقية برصيد 48 نقطة حيث يحق له المشاركة في البطولة الجديدة.

ويتصدر الاهلي التصنيف برصيد 87 نقطة، ويأتي الترجي التونسي في الوصافة برصيد 61 نقطة، فيما يأتي الوداد المغربي في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، ويأتي صن داونز الجنوب إفريقي في المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

ويأتي نهضة بركان المغربي في المركز السادس برصد 42 نقطة، فيما يأتي سيمبا التنزاني في المركز السابع برصيد 39 نقطة، وياتي بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

يذكر أن العوائد المالية الضخمة للدوري الإفريقي الجديد، تحفز الأندية للمشاركة في البطولة؛ وهو الأمر الذي يرحب به الزمالك خاصة وأنه يعاني من أزمة مالية في الوقت الحالي، ويسعى لسداد مستحقات خالد بوطيب وباتشيكو من أجل رفع القيد عن النادي.