استبعاد نجم ريال مدريد.. قائمة منتخب النمسا لبطولة يورو 2024

أعلن المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو ألمانيا 2024“.

ويتواجد منتخب النمسا، في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية، والتي تضم فرنسا وبولندا وهولندا.

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حراسة المرمى: باتريك بينتز ، هاينز ليندنر، نيكلاس هيدل.

خط الدفاع: سيفان لاينر، ماكس ووبر ، ستيفان بوش (بولونيا الإيطالي)، فيليب لينهارت ، كيفن دانسو، فيليب مويني، فلافيوس دانيليوك، جيرنوت تراونر.

وسط الملعب: مارسيل سابيتزر، فلوريان جريليتش، كونراد لايمر، كريستوف بومجارتنر، نيكولا سيوالد، فلوريان كين، رومانو شميد، ألكسندر براس، ماتياس سيدل، ثيرنو بالو.

خط الهجوم: مارك أرناوتوفيتش، مايكل جريجوريتش ، أندريان وايمان، باتريك فيمر ، ماركو جرول ، ماكسيمليان إنتروب.