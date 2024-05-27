شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل سلبيا أمام بلدية المحلة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين طلائع الجيش وبلدية المحلة فى المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأحد، على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدورى المصرى.

وجاء تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي: "في حراسة المرمى: أحمد حسين، والدفاع: هشام حافظ، نور الزموري، محمد رجب، إسلام مرزوق، والوسط: أحمد رضا، ماجد هاني، إينوك بنجامين، والهجوم: أحمد عتمان، حسام أشرف، محمد أميسي".

في المقابل جاء تشكيل طلائع الجيش في حراسة المرمى: عماد السيد، والدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن، وفي الوسط: فريد شوقي – علي حمدي – محمد حمدي زكي، والهجوم: أحمد الشيخ – جودوين شيكا – يسري وحيد".

ويبحث الطلائع عن الفوز على ملعبه لتحسين وضعه في جدول الدورى، وفى المقابل يخطط بلدية المحلة بقيادة أحمد رؤوف لانتزاع النقاط الثلاث للهروب من منطقة القاع ويحتل الطلائع المركز الـ10 في جدول الدورى برصيد 30 نقطة، بينما يقبع البلدية في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.

ويدير لقاء طلائع الجيش وبلدية المحلة، طاقم حكام يقوده حكم الساحة، السيد شعبان، ويعاونه وائل شعبان، وخالد السيد مساعدين، وأسامة إسماعيل حكم رابع، بجانب خالد جمال الغندور حكم فيديو، وأحمد صلاح مساعد حكم فيديو.