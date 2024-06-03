رسميا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ريال مدريد التعاقد مع مبابي بشكل رسمي قادما من باريس سان جيرمان.

وانتهى عقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم هذا الصيف عقب تحقيق لقب الدوري والكأس وكأس السوبر الفرنسي هذا الموسم.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية أن مدة تعاقد ريال مدريد من نجم المنتخب الفرنسي 5 مواسم.

وقبل يومين فاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في التاريخ على حساب بوروسيا دورتموند.

Comunicado oficial: Mbappé.#RealMadrid

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