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رسميا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع مبابي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي التعاقد مع مبابي بشكل رسمي قادما من باريس سان جيرمان.

وانتهى عقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم هذا الصيف عقب تحقيق لقب الدوري والكأس وكأس السوبر الفرنسي هذا الموسم.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية أن مدة تعاقد ريال مدريد من نجم المنتخب الفرنسي 5 مواسم.

وقبل يومين فاز ريال مدريد بلقب للمرة الـ15 في التاريخ على حساب بوروسيا دورتموند.

Comunicado oficial: Mbappé.#RealMadrid

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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