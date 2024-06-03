هل يتجه أوسيمين نحو دوري روشن؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتصدر فيكتور أوسيمين، الهداف النيجيري الذي قاد نابولي لاستعادة لقب الدوري الإيطالي بموسم 2022-2023 بعد غياب 33 عاما، اللاعبين المرشحين لمغادرة النادي، في الميركاتو الصيفي، وسط ظهور الدوري السعودي في الصورة.

النجم النيجيري صاحب الـ25 عاما، والمتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، شارك في 32 مباراة مع نابولي خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة، إلا أن السماوي أنهى الموسم بشكل سيئ للغاية، حيث اختتم حامل اللقب مشواره في المركز العاشر من الدوري الإيطالي، كما غادر بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرا من دور الـ16، بعد الخسارة أمام برشلونة بنتيجة إجمالية (2-4).

وأكدت صحيفة «لاجازيتا» الإيطالية أن المدير الفني الجديد لنابولي أنطونيو كونتي، يرغب في مهاجم قوي بدنيا، وقادر فنيا على الدفاع عن الكرة جيدا، وتبادلها مع راسبادوري وبوليتانو وكفاراتسخيليا، المطلوب من باريس سان جيرمان، فيما عانى أوسيمين من مشاكل بدنية مختلفة هذا الموسم، والتي تسببت في استبعاده من قائمة منتخب بلاده خلال مباريات يونيو.

ويطمح نادي نابولي نحو تحصيل الشرط الجزائي بالكامل في عقده بالكامل، والذي يبلغ نحو 120 مليون يورو، فضلا عن توفير راتب اللاعب، والذي سيكسب مبلغا ضخما في العام المقبل، بنحو 10 ملايين دولار في الموسم الواحد.

ويحلم أوسيمين بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن يبدو أن نادي تشيلسي الذي يشجعه من أجل معشوقه دروجبا، قد انسحب من السباق؛ لأن المدرب الجديد ماريسكا يبحث عن مهاجم بصفات مختلفة عنه، مع وجود أرسنال في الصورة، وكذلك دوري روشن السعودي الذي وصفته الصحيفة بأنه يمثل إغراء لنابولي أكثر من المهاجم، وخاصة أنه ليس من السهل أن يتكلف ناد مبلغ الشرط الجزائي بالكامل في عقد النيجيري بعد مشكلاته البدنية خلال الموسم.