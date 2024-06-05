الامارات | كونتي مديراً فنياً لفريق نابولي الإيطالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة الدم، تعيين أنطونيو كونتي كمدير فني للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مدرب تشيلسي وتوتنهام السابق وقع على عقدته مدته ثلاثة أعوام، مما يعني أنه سيدرب الفريق حتى 2027.

وقال كونتي، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في 2017، للموقع الرسمي لنابولي: «نابولي مكان له أهمية عالمية. أنا سعيد ومتحمس لتدريب الفريق».

وأضاف: «بالتأكيد يمكنني أن أعد بشيء واحد، سأبذل قصارى جهدي لتنمية الفريق والنادي. التزامي مع جهازي المعاون، سيكون شاملا».

وتوج نابولي بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 33 عاما في 2023، تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، الذي حصل بعدها أجازة ثم أصبح مديرا فنيا للمنتخب الإيطالي.

وقال أوريليو دي لاورينتيس رئيس النادي: «يمثل اليوم بداية فصل جديد وهام في تاريخ نابولي».

وأضاف: «أنطونيو مدرب كبير، قائد، ومعه أنا واثق أن إعادة البناء المطلوبة ستبدأ عقب انتهاء الدورة التي قادتنا للتتويج بلقب الدوري في العالم الماضي، بعد الكثير من المواسم في صدارة الكرة الإيطالية».

وفشل نابولي في التأهل للعب في البطولات الأوروبية بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بجدول الترتيب، بفارق سبع نقاط عن المركز المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.