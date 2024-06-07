إستبعاد مدافع برشلونة من قائمة إسبانيا النهائية لـ يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لويس دي لافونتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا القائمة النهائية للاروخا من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية