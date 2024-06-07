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إستبعاد مدافع برشلونة من قائمة إسبانيا النهائية لـ يورو 2024

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لويس دي لافونتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا القائمة النهائية للاروخا من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وشهدت القائمة النهائية للمنتخب الإسباني إستبعاد كوبارسي قلب دفاع الواعد إضافة للثنائي اليكس جارسيا وماركوس يورينتي.

وتضم قائمة المنتخب الإسباني كلا من: 

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتليتك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)

خط الدفاع: إيمريك لابورت (النصر)، روبن لو نورماند (ريال سوسيداد)، ناتشو فيرنانديز ()، داني كارفاخال (ريال مدريد)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، مارك كوكوريا ()

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد)، ميكيل مورينو (ريال سوسيداد)، بيدري (برشلونة)، فيرمن لوبيز (برشلونة)، أليكس باينا (فياريال)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

خط الهجوم: ألفارو (أتليتكو مدريد)، نيكو ويليامز (أتليتك بلباو)، داني أولمو (لايبزج)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، خوسيلو (ريال مدريد)، فيران توريس (برشلونة)، أيوزي بيريز (ريال بيتيس)، لامين جمال (برشلونة)

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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