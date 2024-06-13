ريال مدريد يحدد موعد تقديم مبابي للجمهور في البرنابيو

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت إدارة نادي ريال مدريد على موعد تقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي لجمهور الملكي في ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك بعد التعاقد معه رسميًا خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ونجح نادي ريال مدريد في التوقيع رسميًا مع الغزال الفرنسي كيليان مبابي قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة بعالم كرة القدم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن تقديم مبابي في البرنابيو سيكون يوم 16 يوليو المقبل، حيث تجهز الإدارة لحفل مميز وسط حضور جماهيري كبير من عشاق النادي الملكي.

ميسي يتبع برنامجًا خاصًا للمشاركة في كأس العالم 2026

وضع الجهاز الطبي الخاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برنامجًا خاصًا له من أجل تجهيزه للمشاركة مع منتخب التانجو في كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وأكدت صحيفة ESPN الإسبانية الشهيرة في تقرير لها اليوم أن ليونيل ميسي يضع كأس العالم 2026 في عقله.

وذكرت الصحيفة أن ميسي يتبع برنامجًا خاصًا لتقوية عضلاته استعدادًا للمشاركة في البطولة التي ستُقام بعد سنتين.