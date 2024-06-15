لماذا لم يحصل عبدالله السعيد على جائزة رجل مباراة الزمالك وسيراميكا؟.. عامر حسين يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات، سبب عدم حصول عبدالله السعيد لاعب الزمالك على جائزة رجل مباراة الأبيض وسيراميكا كليوباترا، مشيرا إلى أن الأمر تم قبل تسجيل الهدف الثاني للزمالك.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الدوري المصري، وسجل السعيد أولى أهدافه مع الأبيض بإحراز التعادل، كما أنه صنع الهدف الثاني.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية: "تم اختيار رجل المباراة قبل إحراز الزمالك للهدف الثاني، وذلك بداية في الدقيقة 85، فيما جاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 89، وهذا نظراً لرغبة الإذاعة الداخلية والقنوات الفضائية في إعلان رجل المباراة، يتم تحديده قبل انتهاء المباراة".

وأضاف: "بقدر الإمكان، نحاول تأخير اختيار رجل المباراة، واللجنة التي تختار رجل المباراة سرية وغير معروفة، ومكونة من لاعبي كرة قدم سابقين ومدربين، كما عبد الله السعيد نجم كبير وكان مؤثرًا في مباراة الزمالك وسيراميكا".

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