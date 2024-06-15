شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلي يبدأ رحلة استكشاف زعيم الثغر قبل مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق الاتحاد السكندري بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري وكأس مصر، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه، بحثاً عن مواصلة الانتصارات بالدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر، المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التى فاز بها بهدفين مقابل هدف، لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

وتعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.