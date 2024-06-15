شكرا لقرائتكم خبر عن هدفان يفصلان عبد الله السعيد عن رقم قياسى بقائمة هدافي الدوري التاريخيين والان مع تفاصيل الخبر

حقق الزمالك فوزًا مهمًا على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتألق خلالها النجم عبد الله السعيد، وسجل هدفًا وصنع آخر ليقود فريقه لقلب النتيجة والفوز بهدفين مقابل هدف.

عبد الله السعيد رفع رصيده إلى 125 هدفًا في الدوري، احتل بها المركز الرابع بين الهدافين التاريخيين فى مسابقة الدوري الممتاز، إذ يأتي فى الصدارة حسن الشاذلي نجم الترسانة برصيد 176 هدفًا، وفي الوصافة يأتي نجم الأهلي والزمالك السابق حسام حسن، المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني برصيد 168 هدفًا.

ويفصل عبد الله السعيد هدفين فقط مع الزمالك خلال المباريات المقبلة لمعادلة رقم السيد الضظوي نجم المصري والأهلي السابق برصيد 127 هدفًا، ويحتل بها المركز الثالث بين الهدافين التاريخيين للدوري، وإليكم الترتيب:

1- حسن الشاذلي 176 هدفًا

2- حسام حسن 168 هدفًا

3- السيد الضظوي 127 هدفًا

4- عبد الله السعيد 125 هدفًا

5- مصطفى رياض 122 هدفًا

6- محمود الخطيب 109 أهداف

7- أحمد الكأس 107 أهداف.