الامارات | ميسي: تحقيق لقب كوبا أميركا مجدداً سيكون صعباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم وقائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي: إن «تحقيق الفوز بلقب كوبا أميركا مجدداً سيكون صعباً، لكننا سنحاول مرة أخرى». وتنطلق البطولة، يوم الجمعة المقبل، وتقام في ضيافة الولايات المتحدة. وأضاف ميسي في تصريح صحافي: «لكننا سنواصل السعي لتقديم أفضل ما في جعبتنا ونرغب في حصد المزيد من الألقاب». وكان ميسي قد قاد أول من أمس الأرجنتين للفوز (4-1) على غواتيمالا في مباراة ودية، حيث أحرز هدفين وأضاف زميله لاوتارو مارتينيز هدفين.