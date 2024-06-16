شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص أكرم توفيق لتحديد مصيره من مباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالأحد، 16 يونيو 2024 04:00 ص
ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.
وتعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.
من ناحية أخرى، كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن تراجع أداء فريقه أمام نظيره فاركو قائلا، "المباراة كانت صعبة، والأسباب واضحة وهي نقص 18 لاعبا عن الفريق، خلال الفترة الماضية؛ بسبب التوقف الدولي ما بين دوليين ومنتخبات شباب وأولمبى ومحترفين".
وقال مارسيل كولر، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، "كان هناك غياب في التجانس والتفاهم بين اللاعب، بالإضافة إلى المستوى البدني، هذه الظروف صعبت على الفريق المباراة، ولكن في النهاية نجحنا فى تحقيق الفوز وتنتظرنا فترة صعبة بسبب ضغط المباريات، وذلك يحتاج مجهودا كبيرا في تجهيز اللاعبين، ويجب على اللاعيبن فى الفترة الحالية، مراعاة النوم والأكل بشكل جيد، والاستشفاء بشكل جيد، وسأبحث مع الجهاز من الذي سنمنحه راحة ومتى نقوم بعملية التدوير بين اللاعبين".
وأضاف مارسيل كولر، "موديست تسبب فى ركلة جزاء وقام بكثير من الأشياء المطلوبة منه، ليس هو فقط من يضيع الفرص بل هي أزمة نُعاني منها، وخروجه ليس بسبب إهدار الفرص، هذه ظاهرة في كل اللاعيبن، وأتمنى أن يسجل الجميع، ويكون لديّ لاعب يسجل كل الفرص، ونحاول إظهار أفضل ما عند اللاعيبن".
وعلق كولر على مشاركة محمد الشناوى في التشكيل الأساسى قائلًا، "ليس لدي تدوير في مركز حراسة المرمى، محمد الشناوي هو حارس مصر الأول حاليًا، وهذا لا يمنع أن مصطفى شوبير هو حارس مصر المقبل، وقدم مستويات عظيمة الموسم الحالي، سأتحدث معاهم لاختيار الأنسب للفريق الفترة المقبلة".
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