شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص أكرم توفيق لتحديد مصيره من مباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أكرم توفيق لاعب خط وسط الأهلى لفحص طبي من أجل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما تعرض لإصابة فى الركبة نهاية مران الفريق مساء الخميس الماضى، الأمر الذي تسبب فى استبعاده من مباراة فاركو الأخيرة بالدوري والتي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري. ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة. وتعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.