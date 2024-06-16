يورو 2024.. مدرب بولندا يكشف تأثير غياب ليفاندوفسكي أمام هولندا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب ميخاو بروبيرش، المدير الفني للمنتخب البولندي الأول لكرة القدم عن تأثير غياب المهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن مواجهة هولندا، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.



وأوضح بروبيرش عن إن هذه تعد المباراة الثالثة دون تواجد ليفاندوفسكي، مما يجعل هناك فرصة للاعبين آخرين للتألق خلال فترة التحول بين الأجيال في المنتخب البولندي.

وتابع: "بالتأكيد، لا يوجد ما نخفيه، سنفتقده، لكن يتعين على اللاعبين الآخرين بذل كل ما في وسعهم للحصول على نتيجة. أتمنى أن تتاح له فرص أخرى للعب".

وأضاف مدرب هولندا: "يجب علينا تغيير هذا الفريق جيلاً بعد جيل، سنقوم بكل ما يتعين علينا القيام به بوصفنا فريقاً للعب بشكل جيد، لن نتراجع وسنتقدم للأمام".

وأختتم: "الجميع يقول إننا سنخسر، الجميع يتجاهلوننا. لكن لدينا فريق يريد القتال".

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة بولندا أمام هولندا في تمام الرابعة من مساء اليوم.