3 تغييرات اضطرارية في تشكيل الزمالك لمباراة المصري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدًا الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الماضية بهدفين لهدف على حساب فريق سيراميكا كيلوباترا، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

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ومن المقرر أن يجري البرتغالي جوزيه جوميز عدة تغييرات على تشكيل الزمالك في مباراة الغد؛ وذلك بسبب الغيابات والإصابات.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة الغد أمام المصري أحمد فتوح للإصابة، فيما يغيب عمر جابر للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات متتالية.

واستقر جوميز على الدفع بمحمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن على حساب عمر جابر، فيما سيدفع بسيد عبد الله نيمار في مركز الظهير الأيسر بدلًا من فتوح، ويدفع بيوسف أوباما في قلب الهجوم على حساب ناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حصدها الأبيض من 11 مباراة.