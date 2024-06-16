ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة هولندا وبولندا بث مباشر في يورو 2024 يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة هولندا وبولندا بث مباشر في يورو 2024 يلا شوت اليوم ، ويفتتح المنتخب الهولندي مباريات المجموعة الرابعة في يورو 2024، المقامة في ألمانيا، بموجهة بولندا على ملعب "فولكسبارك".

ويسعى منتخب الطواحين لتحقيق انتصار يمنحه النقاط الثلاث قبل مواجهة المنتخب الفرنسي في المباراة الثانية وهو أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.

ولم يخسر المنتخب الهولندي أمام نظيره البولندي في آخر 12 مباراة جمعتهما، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر في أي لقاء.



وعلى الجانب الآخر، يرغب المنتخب البولندي في تحقيق أول انتصار له على هولندا منذ عام 1979 عندما فاز المنتخب البولندي بنتيجة 2-0 في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 1980..

وتزداد مهمة منتخب بولندا صعوبة، حيث يدخل هذه المواجهة في ظل غياب قائد الفريق ونجم هجوم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي للإصابة التي لحقت به قبل انطلاق المنافسات.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وبولندا في يورو 2024

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مسابقة يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة هولندا وبولندا بث مباشر يلا شوت في اليورو

اضغط هنا لمشاهدة مباراة هولندا وبولندا بث مباشر يلا شوت في اليورو

وأعلنت الشبكة عن تخصيص قناة beIN Sports HD 1 Max لنقل مباراة هولندا وبولندا من خلالها.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وبولندا

beIN Sports HD 1 Max

تردد القنوات الناقلة لمباراة هولندا وبولندا في يورو 2024

يمكن متابعة قنوات بي إن سبورتس الناقلة ليورو 2024 ومباراة هولندا وبولندا عبر القمر الصناعي سهيل سات من خلال الترددات التالية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 Max

التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة هولندا وبولندا في يورو 2024

متابعة البث المباشر لمباراة هولندا وبولندا في يورو 2024 ممكنة عبر وسيلتين مدفوعتين.

الوسيلة الأولى هي عبر خدمة بي إن كونكت، أما الثانية فهي من خلال الاشتراك في تطبيق تود.

معلق مباراة هولندا وبولندا في يورو 2024

يقوم بالتعليق على مباراة هولندا وبولندا عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، المعلق الرياضي علي محمد علي.

موعد مباراة هولندا وبولندا في يورو 2024

تقام مباراة هولندا وبولندا في يورو 2024 يوم الأحد الموافق 16 يونيو/ حزيران 2024 على ملعب "فولكسبارك".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة هولندا وبولندا في يورو 2024 بث مباشر

يعد المنتخب الهولندي واحدا من بين المنتخبات المرشحة لنيل اللقب، وهو مع المنتخب الفرنسي مرشحان للتأهل للأدوار الاقصائية عن هذه المجموعة.

ويتطلع المنتخب الهولندي للفوز بهذه المباراة من أجل حصد 3 نقاط تقرب الفريق نسبيا من التأهل للدور التالي، وتمنح الفريق الثقة قبل مواجهة المنتخب الفرنسي في الجولة الثانية.

ويصب التاريخ في مصلحة المنتخب الهولندي في مواجهاته مع المنتخب البولندي حيث لم يخسر الهولندي أمام نظيره البولندي في آخر 12 مباراة جمعتهما، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 ولم يخسر في أي لقاء.

ورغم امتلاكه لفريق قوي، يعلم كومان أن مباريات المجموعة لن تكون سهلة على الإطلاق، وأن تأهل منتخب بلاده للدور التالي لن يحدث إلا ببذل أقصى جهد للفريق.

ولكن الإصابات تهدد استقرار المنتخب الهولندي، حيث اضطر رونالدو كومان، المدير الفني، لاستبعاد تيون كووبميينيرز وفرينكي دي يونج قبل انطلاق البطولة بسبب الإصابة، ولكن يظل الفريق يملك لاعبين من الطراز العالمي مثل فيرجيل فان دايك وممفيس ديباي.