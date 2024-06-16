وزارة الرياضة تعلن فتح مراكز الشباب لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استقبال مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية مئات الآلاف في الصباح الباكر من المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، والاحتفال بمظاهر العيد في إطار مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بعد نجاحها الكبير في الأعوام الماضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقاً لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

كما ترفع كافة المديريات درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال غرف العمليات لمتابعة سير فعاليات الاحتفال بعيد الاضحى المبارك بكافة مراكز الشباب بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة.

وكانت الوزارة قد خصصت بالتعاون مع وزارة الأوقاف ساحات مراكز الشباب لإقامة شعائر صلاة العيد.

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