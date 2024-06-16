شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم طلائع الجيش 3-1 بدورى nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المقاولون العرب على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة (دورى NILE) الدوري المصري الممتاز.

افتتح مامادو نديوكو نياس التسجيل للمقاولون العرب في الدقيقة 36 قبل أن يعزز أحمد عبد العزيز مودي تقدم ذئاب الجبل بالهدف الثانى في الدقيقة 70 ثم سجل محمد سالم ثالث أهداف كتيبة معتمد جمال في الدقيقة 74، وقلص محمد هانى الفارق لطلائع الجيش في الدقيقة 87.

ترتيب الفريقين في الدوري

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة جمعهم من 24 مباراة، حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.

بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 33 في المركز العاشر بتريتب جدول الدورى جمعها من 24 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 20 هدفاً واستقبلت شباكهم نفس العدد.

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: فاروقا نور الدين – أحمد عبد العزيز "مودي" – أمير عابد – جوزيف أوشايا.

الوسط: محمد مجلي – محمد عبد الناصر.

خط الهجوم: جواكيم أوجيري - مامادو نياس – محمود أبو الفتوح ومحمد سالم

بينما تواجد على دكة بدلاء المقاولون العرب أمام طلائع الجيش كلا من: عامر عامر، أسامة النجار، عمر سافيولا، محمد هاني تريكا، عبد الرحمن جبنة، زياد فرج، فراس عايفية، محمود وادي، ياسين ياسر.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – خالد سطوحي – عمرو طارق – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – علي حمدي - أحمد سمير

الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – موسى دياوارا

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: حميد ماو، أحمد الشيخ، كريم طارق، إسلام محارب، عماد معوض، محمد دياب، محمد هانى، عمر طارق، بول جوليوس.