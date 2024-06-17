شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 16-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 16-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: يتواصل غياب الجنوب أفريقى بيرسى تاو، صانع ألعاب النادى الأهلى، عن مباراة فريقه المقبلة.

اللاعب المصرى على عزت يحقق المركز الأول ويحصد الميدالية الذهبية لبطولة إيطاليا المفتوحة لناشئ الاسكواش 2024

فاز لاعب الاسكواش المصرى علي عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي بالمركز الأول فى بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين تحت 17 سنة، والتي أقيمت في مدينة ريتشوني بإيطاليا في الفترة من 13 إلى 16 يونيو الجارى، باشتراك أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والعديد من دول العالم بإجمالي 34 دولة منها "أمريكا وانجلترا والنمسا والمجر وإيطاليا وأوكرانيا وقطر والأردن ورومانيا وإسبانيا وويلز ودومنيكا وألمانيا ومصر".

يتواصل غياب الجنوب أفريقى بيرسى تاو، صانع ألعاب النادى الأهلى، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

فاز فريق المقاولون العرب على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة (دورى NILE) الدوري المصري الممتاز. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض مران اليوم بملعب فندق الإقامة فى برج العرب، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي، المقرر له غدا الإثنين، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدًا الإثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. صرفت رابطة الأندية المصرية المحترفة مستحقات حكام الدوري الممتاز قبل إجازة عيد الأضحى، وتسلم الحكام مستحقات إدارة 9 جولات من بطولة الدوري الممتاز حتى الجولة 25 من مسابقة الدوري. قرر النادي الاهلي تنظيم رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندريه لتشجيع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء بعد غد، الثلاثاء، فى الجولة 26 لبطولة الدوري المصري. طالب روجيريو ميكالي ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، اتحاد الكرة بالتواصل مع أندية الدوري الممتاز من أجل مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي في مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن المنتخب مقبل على أولمبياد باريس التى تنطلق 24 يوليو المقبل. استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على إعادة أكرم توفيق نجم خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى لمباراة الاتحاد السكندري. يواصل الفلسطينى وسام أبو على، مهاجم الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري بسبب الإصابة بعد غيابه عن مباراة فاركو التى فاز بها المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف. حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة 16 أغسطس المقبل موعداً نهائياً لانتهاء مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجارى 2023 – 2024. يسعى مسئولو نادى الزمالك للتواصل مع البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق لحل الأزمة التي شهدتها الساعات الماضية، بعدما عاد اللاعب إلى بلاده في التوقف الدولي للانضمام لمعسكر منتخب بنين، ثم أخطر الزمالك بعدم عودته مرة أخرى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية والتي تخطت الـ6 أشهر.

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك ، العديد من الحلول لتعويض غياب عمر جابر الظهير الأيسر عن مواجهة المصرى البورسعيدي، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، ويرغب المدير الفني فى تعويض هذا النقص فى ظل العديد من الغيابات التي تضرب صفوف الزمالك، ومن أبرز الحلول التي يدرسها جوميز لتعويض غياب عمر جابر هو الدفع بالسنغالى إبراهيما نداي في مركز الظهير الأيسر.