ترتيب مجموعة إنجلترا بعد الفوز على صربيا

حقق منتخب إنجلترا فوزًا ثمينًا على نظيره صربيًا، بنتيجة 1-0، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة أمم أوروبا يورو 2024.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب وسط إنجلترا، جود بيلينجهام، في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

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سيطر المنتخب الإنجليزي على مجريات المباراة منذ البداية، ونجح في ترجمة أفضليته بهدف مبكر.

حاول منتخب صربيا العودة في النتيجة، لكن دفاع إنجلترا كان صعبًا المراس.

حافظ “الأسود الثلاثة” على تقدمهم حتى نهاية المباراة، ليحققوا فوزًا هامًا.

بهذا الفوز، تتصدر إنجلترا المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، بينما تتذيل صربيا الترتيب بدون نقاط.

يذكر أن بطولة يورو 2024 انطلق الجمعة الماضية بمواجهة منتخب ألمانيا واسكتلندا والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بخماسية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في ميونخ.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- منتخب إنجلترا 3 نقاط

2-منتخب الدنمارك 3 نقاط

3- منتخب سلوفينيا بدون نقاط

4- منتخب صربيا بدون نقاط