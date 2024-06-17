شكرا لقرائتكم خبر عن صنع فى مصر.. 3 نجوم كرة وصلوا إلى العالمية والان مع تفاصيل الخبر

يعد محمد صلاح أسطورة كروية فى ظل ما حققه من شهرة على المستوى العالمى والجوائز والألقاب التى حققها فى مسيرته الاحترافية، ليصبح أحد النجوم العالميين ممن يرفعون شعار "صنع فى مصر".

محمد صلاح

بات الدولي المصري محمد صلاح أسطورة ليفربول وأحد أبرز المكاسب التاريخية للريدز طوال مشواره الكروى منذ 6 مواسم، عندما دافع الملك عن ألوان فريق المدينة الصناعية والتجارية فى إنجلترا، ليسطر تاريخاً جديداً من الصعب تحطيمه لسنوات عديدة قادمة.

وأثبت محمد صلاح أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم فى العالم منذ انضمامه إلى الريدز من روما مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2017. وساعد صلاح فريقه الريدز في رفع سبعة ألقاب، حتى الآن، بما فى ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتازموسم 2019-20.

وحصد محمد صلاح 7 ألقاب مع ليفربول، حيث ساهم الفرعون في تتويج فريقه بالقاب، الدوري الإنجليزي 2020 ، ودوري أبطال أوروبا 2019 ، وكأس الاتحاد الإنجليزي 2022، وكأس رابطة المحترفين الإنحليزية 2022 ، والدرع الخيرية 2022، والسوبر الأوروبي 2019، وكأس العالم للأندية 2019.

محمد رشوان

توج محمد رشوان، لاعب الجودو السابق، بالكثير من الميداليات حيث حقق الميدالية البرونزية في بطولة العالم العسكرية عامي 1980، 1982، والميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا في الوزن الثقيل والمفتوح عامي 1982، 1983، بالإضافة إلى الميدالية الفضية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984.

ويظل اللقب الأغلى فى مسيرته هو جائزة الأخلاق الرياضية في أولمبياد لوس أنجلوس بعد أن رفض استغلال منافسه الياباني ماشيتا ، في نهائي الاولمبياد ، و الذى تعرض للإصابة بقدمه ، فرفض رشوان ان يستغل اصابته و يفوز عليه بالذهبية، بل اكتفى بالفضية، لتفوز أخلاقه في النهاية ، ليرد قائلا:" ليس دينى ولا أخلاقى أن أفعل ذلك".

هانى رمزى

كان تألق هانى رمزى مع المنتخب بوابته للاحترف فى نيوشاتل السويسرى كأصغر محترف مصرى، ليبدع معه ويتوج بلقب "صخرة الدفاع"، وهو لم يكمل عامه الثانى والعشرين.

انتقل هانى رمزى لصفوف فيردر بريمن الألمانى مقابل مليون ونصف المليون دولار لمدة ثلاث سنوات كأغلى لاعب مصرى، فضلا عن كونه الأول من المصريين فى الدورى الألمانى، ثم انضم لكايزر سلاوترن الألمانى بطل الدورى الألمانى وقتها وسجل مع الفريق ثمانية أهداف رغم كونه مدافعا.