موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه نادي الزمالك، نظيره المصري البورسعيدي، في السابعة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17، بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.

القناة الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري بالدوري، في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.