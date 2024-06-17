ترتيب الزمالك في جدول الدوري قبل مواجهة المصري البورسعيدي

ياسر رشاد - القاهرة -

يحل الزمالك ضيفا على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم لمواجهة المصري البورسعيدي في لقاء صعب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الزمالك رحلة تصحيح الأوضاع في الدوري الممتاز حيث يستهدف الارتقاء إلى منطقة المنافسة في الصدارة من جهة ومن أخرى الحفاظ على الفرصة الأخيرة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة والتي لن يحصل عليها سوى باعتلاء القمة أو الوصافة خلف الأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة بينما يحتل المصري المركز الثاني يرصيد 39 نقطة علما بأن الفارس الأبيض لديه عدد من المباريات المؤجلة.

وينفرد بيراميدز بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تنطلق مباراة الزمالك والمصري مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1 ويتولى مهمة التعليق على المباراة مؤمن حسن.

وكان الزمالك قد فاز في مباراته الماضية في الدوري المصري على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف على استاد المقاولون العرب.