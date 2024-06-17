بنصف الثمن.. الهلال السعودي يعرض نيمار للبيع

ياسر رشاد - القاهرة - يتصدر النجم البرازيلي نيمار جونيور المحترف في صفوف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، حديث الوسط الرياضي في الفترة الأخرة، بعد اقتراب تعافيه من الاصابة .



نيمار يرحل عن الهلال بنصف الثمن

وحسب التقارير التركية الأخيرة، عرض الهلال على نادي جلطة سراي التركي الحصول على نيمار مقابل 45 مليون يورو واللاعب المهاجم الأرجنتيني إيكاردي.

الهلال كان قد اشترى نيمار في الموسم الماضي بـ 90 مليون يورو قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفشل نيمار في الظهور مع الهلال بسبب إصابته الطويلة التي غيبته عن الموسم الماضي.

وتشير المصادر إلى أن هناك صعوبة في تسجيل نيمار في النصف الأول من الموسم المقبل بسبب عملية تعافيه من قطع الرباط الصليبي.