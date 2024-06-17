رسميًا.. إشبيلية يعلن رحيل راموس

أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم، الاثنين، رحيل قائده المدافع المخضرم سيرجيو راموس عن صفوف الفريق، بعد موسم واحد قضاها مع الفريق الأندلسي.

وكان راموس قد عاد إلى إشبيلية في سبتمبر 2023، بعد مسيرة ناجحة مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان، حيث حقق العديد من الألقاب والجوائز الفردية.

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وبحسب بيان النادي، فقد أبلغ راموس مسؤولي إشبيلية رغبته في عدم الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، بعد أن حقق حلمه بالعودة إلى النادي الذي نشأ فيه كلاعب.

تقدم نادي إشبيلية شكره العميق لراموس على التزامه وقيادته وتفانيه خلال الموسم المنصرم، متمنياً له التوفيق في مسيرته الاحترافية القادمة.

سيُقام مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في تمام الساعة 11 صباحًا في ملعب رامون سانشيز بيزخوان لتوديع راموس بحضور رئيس النادي خوسيه ماريا ديل نيدو.

وحتى الآن لم يعلن عن الوجهة القادمة لراموس بعد الرحيل عن صفوف إشبيلية، لكن تقارير صحفية ربطته الفترة الأخيرة بنادي النصر السعودي، ووجود مفاوضات بين الطرفين.