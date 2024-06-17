مصر تحصد 4 ميداليات في منافسات الكونغ فو بدورة ألعاب البريكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حصد المنتخب المصري للووشو كونغ فو على 4 ميداليات متنوعة خلال منافسات دورة ألعاب دول البريكس التي أقيمت في كازان بروسيا خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2024.

وتوجت مصر بميدالية فضية و3 ميداليات حيث حصل عمرو إبراهيم عبد الرحمن على الفضية في الأساليب فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب كل من إسراء رجب في الأساليب ومنة الله محمد وسارة صلاح في الساندا.

وشهدت دورة ألعاب البريكس منافسات شرسة خاصة مع وجود دول الصين وإيران وروسيا والهند أصحاب المراكز المتقدمة في اللعبة على مستوى العالم.

وقدم شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي الشكر للاعبين على مجهودهم خلال البطولة وتقديمهم أفضل ما لديهم خلال المنافسات.

وشارك الاتحاد المصري للووشو كونغ فو في دورة ألعاب البريكس بعشرة لاعبين وهم محمد خالد، يوسف لملوم، أيمن جلال، عمرو قاسم، عادل عمر، شهد حمدي، إسراء رجب، منة الله محمد، رؤى خالد، سارة صلاح.

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