"يريد المشاركة في دوري الأبطال".. صراع بين كفاراتسخيليا ونابولي حول مستقبل اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدر نادي نابولي الإيطالي بيانًا للرد على تصريحات وكيل ووالد لاعبه خفيتشا كفاراتسخيليا، بشأن رحيله عن الفريق الإيطالي، ورغبته في الانضمام لنادي سيشارك بدوري أبطال أوروبا.

وكان وكيل كفاراتسخيليا قد أكد أن اللاعب يرغب في مغادرة نابولي، رغم أن أنطونيو كونتي لديه خطط كبيرة بشأن مستقبله مع الفريق، وسينتظر حتى نهاية مشاركته مع منتخب جورجيا في يورو 2024.

وفي المقابل، قال والد اللاعب أن الأولوية بالنسبة له هي انتقاله لنادي سيلعب في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

بيان نادي نابولي:

وقال نابولي في بيانه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " X": "في إشارة إلى تصريحات وكيل أعمال كفاراتسخيليا، ماموكا جوجيلي، ووالده، يؤكد فريق نابولي أن اللاعب لديه عقد لمدة ثلاث سنوات أخرى مع النادي".

وأضاف: "كفاراتسخيليا ليس معروضًا للبيع في سوق الانتقالات، ليس الوكلاء أو الآباء هم من يقررون مستقبل اللاعب المتعاقد مع الفريق، بل نادي نابولي، هذه نهاية القصة".