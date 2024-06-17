إذاعة إسبانية توضح.. هل يشارك كريستيانو رونالدو في مونديال 2026؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

أوضحت تقارير صحفية اليوم الإثنين موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي من تواجده في بطولة كأس العالم المقبلة 2026 في ظل اقتراب اعتزاله كرة القدم نهائياً.

وبحسب إذاعة "ريليفو" الإسبانية فإن روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال عقد جلسة خاصة مع رونالدو من أجل مناقشة موقفه من بطولة كأس العالم القادمة.

وأشارت الإذاعة إلى أن رونالدو وافق على تقليص مشاركته مع المنتخب والتواجد على دكة البدلاء في بعض المباريات من أجل خوض بطولة كأس العالم السادسة في مسيرته الكروية.

وأوضحت الإذاعة أن موافقة رونالدو جاءت بسبب تقدمه في العمر واقترابه من سن الـ40، إلى جانب رغبته في تحقيق لقب المونديال مع الجيل الحالي الذي تجمعه بيهم علاقة قوية.

من المقرر أن يخوض رونالدو مع منتخب البرتغال مواجهة قوية أمام منتخب التشيك غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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