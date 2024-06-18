شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس طرق تعويض زيزو فى مواجهة فاركو.. ونيمار أبرز الحلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك العديد من الحلول لتعويض غياب أحمد مصطفى زيزو عن مواجهة فاركو المقبلة، والمقرر لها فى السابعة مساء الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى.

ويغيب زيزو عن مواجهة فاركو بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة المصرى التى أقيمت مساء أمس الاثنين، فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بنتيجة 2 - 1.

ويرغب جوميز فى وضع عدة حلول واختيارات أمامه لتعويض غياب "زيزو" عن لقاء فاركو، خاصة أن الفريق يعانى من العديد من الغيابات المؤثرة، ومن أبرز الحلول التى يضعها جوزيه جوميز فى حساباته، هو الدفع بسيد عبد الله نيمار فى الجانب الأيمن ليحل محل زيزو، خاصة وإن اللاعب نجح خلال مواجهة المصرى فى المراوغة وارسال كرة عرضية نموذجية سجل منها يوسف أوباما هدف تقليص الفارق للزمالك.

الزمالك يدخل لقاء فاركو مفتقداً للعديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث يغيب عن الفريق في تلك المباراة كل من: أحمد سيد زيزو، إبراهيما نداي، وشيكابالا (تأهيل من إصابة الأمامية)، أحمد فتوح (إصابة فى الكاحل)، سيف الجزيري (تأهيل من إصابة الخلفية)، مصطفى الزناري (إصابة فى الخلفية)، محمود الونش (صليبى)، أحمد حمدى (صليبى)، محمد عبد الشافى (صليبى)، محمد عاطف (إصابة في الركبة)، سامسون أكينيولا (يرفض العودة بعد السفر إلى بلاده).