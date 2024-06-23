مهاب ياسر ينهي برنامجه التأهيلي

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي.

وشارك مهاب ياسر في التدريبات الجماعية بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الكاحل..

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.

وينتظر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز القرار النهائي لمجلس الإدارة الذي يعقد اجتماعا مهما الآن لتحديد الموقف الخاص بالمشاركه فى لقاء القمه أمام الأهلي من عدمه والمقرر الثلاثاء المقبل فى الجوله ال٢٧ لبطولة الدوري الممتاز.