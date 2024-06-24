منتخب مصر للناشئين لكرة الماء يحصد أول ميدالية في تاريخه ببطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب المصري للناشئين لكرة الماء في حصد أول ميدالية في تاريخه خلال منافسات بطولة العالم التي تستضيفها مالطة وتستمر حتى 25 يونيو الجاري.

واحتل منتخب الفراعنة في بطولة العالم المركز الحادي عشر وحقق الميدالية البرونزية في الكأس الذهبي وذلك لأول مرة في تاريخه.

وجاء ذلك بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب ألمانيا بنتيجة “13-12“ في المباراة التي أقيمت منذ قليل، من أصل مشاركة 32 دولة في منافسات البطولة.

ويعد ذلك إنجاز كبير يحسب للجهد الذي بذله لاعبو المنتخب المصري لكرة الماء وللاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس الذي يقدم كافة الدعم والمساندة للمنتخبات من أجل رفع علم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية.

الجدير بالذكر أن قد خسر منتخب مصر من نظيره أستراليا بنتيجة “13-10“ ضمن المباريات الترتيبية لتحديد المراكز.

وقد فاز المنتخب المصري على نظيره رومانيا بنتيجة 13-11، ليخوض لأول مرة المنافسات على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، حيث فاز على سلوفينيا في الجولة الأولى بنتيجة “15-17“ بينما خسر من مونتيجرو في الجولة الثانية بنتيجة “12-4“ وفاز على جنوب إفريقيا في البطولة الثالثة بنتيجة “10-6“ ثم الخسارة من كرواتيا بنتيجة 19/4 في دور الـ 16.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في مالطة، نادر محمد عبده المشرف على المنتخبات.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “أشرف محمود منصور مديرًا فنيًا، محمد جمال المدرب العام ، طارق غمري مدربًا، محمد جمعة مدربًا، محمد علي مدربًا لحراس المرمى، الدكتور محمد علي طبيبًا، مصطفى حامد مديرًا إداريًا، وحاتم عبد العزيز حكمًا“.

بينما يتواجد في قائمة المنتخب المصري 15 لاعبًا وهم: “علي ياسر علي، أحمد عمرو، أحمد خالد، محمد علي، كريم أحمد هانئ، حسين باسل، خالد وليد، مصطفى أحمد جميل، يوسف معتز بالله، عمر أحمد، يوسف أيمن، آدم محمد، ياسين محمد وائل، ياسين شريف، حسن أحمد".