مصدر يكشف الخليج 365 موقف مفاجيء من الزمالك بعد إبلاغ اللاعبين بإلغاء المعسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن موقف مفاجيء من إدارة الزمالك بعد إبلاغ اللاعبين بإلغاء معسكر مباراتهم أمام الأهلي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة اليوم الإثنين، إلى أن فريق الزمالك قد بدأ منذ قليل تدريباته في معسكره بشكل طبيعي.

وأوضح المصدر أن الموقف النهائي لم يحسم حتى الآن بخصوص خوض فريق الزمالك المباراة من عدمه لذا بدأ اللاعبون في التدرب.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك نظيره الأهلي مساء يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

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