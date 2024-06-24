من نصف الملعب.. لاعب فاركو يسجل هدفا رائعا في مرمى الاتحاد السكندري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل لاعب نادي فاركو، عمرو ناصر، هدفا رائعا في مرمى الاتحاد السكندري، بالمباراة المقامة الآن ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

وتقدم حارس مرمى الاتحاد السكندري، المهدي سليمان، بالكرة إلى وسط الملعب، ومررها إلى زميله في الفريق لكن لم يستطيع الحفاظ عليها، ليسددها لاعب فاركو في المرمى مباشرة، قبل أن يعود الحارس مرماه.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم فاركو على الاتحاد السكندري بهدف نظيف على ملعب الجيش ببرج العرب.

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