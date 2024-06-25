ترتيب المجموعة الثانية في يورو 2024 بعد نهاية الجولة الثالثة

تمكن منتخب إيطاليا من خطف تعادلًا مثيرًا أمام كرواتيا، بهدف لكل منتخب، في الثواني الآخيرة مساء اليوم الإثنين، ضمن إطار منافسات بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

واقيمت المباراة على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية ببطولة يورو 2024.

بينما نجح منتخب إسبانيا في الفوز على ألبانيا بهدف دون رد، أيضًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والآخيرة في يورو 2024.

وبهذه النتائج تصدر منتخب إسبانيا مجموعته الثانية بالعلامة الكاملة، 9 نقاط، حيث كان قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 منذ الجولة الثانية بعد الفوز على إيطاليا.

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بينما حل منتخب إيطاليا في الوصافة برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع كرواتيا بنتيجة 1-1.

وودع منتخبا كرواتيا وألبانيا منافسات البطولة من دور المجموعات حيث يحتلان المركز الثالث والرابع، برصيد نقطتين ونقطة.

ترتيب مجموعة إسبانيا وإيطاليا النهائي في يورو 2024

1 منتخب إسبانيا، 9 نقاط.

2 منتخب إيطاليا، 4

3 منتخب كرواتيا، نقطتان.

4 منتخب ألبانيا، نقطة.