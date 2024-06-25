الاتحاد يُعلن موافقته على استقالة طارق العشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الاتحاد، برئاسة محمد مصيلحي، الموافقة على الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني طارق العشري وجهازه الفني المعاون بسبب سوء التوفيق الذي صاحب الفريق خلال المباريات الأخيرة وخسارة العديد من النقاط التي كانت في المتناول رغم توافر كل مقومات النجاح لمنظومة كرة القدم القدم من جانب مجلس الإدارة، بحسب نص البيان.

وأشار نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أن مجلس الإدارة قرر خصم 150 ألف جنيه من جميع اللاعبين.

وأتم النادي بيانه بالتنويه إلى أن مجلس الإدارة سيعلن عن الجهاز الفني الجديد خلال الساعات المقبلة.

وكان نادي الاتحاد قد خسر 1-0 على يد نظيره فاركو خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم بالدوري.

ويحتل فريق الاتحاد المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 36 نقطة جمعهم من 27 مباراة.

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