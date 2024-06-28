رسميا.. غياب مصطفى محمد عن أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أنه قد تأكد غياب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي عن منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024 بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبى تسلم تقريراً طبياً يؤكد صعوبة لحاق مصطفى محمد بالأولمبياد.

ويعانى مصطفى محمد من جزع من الدرجة الثانية فى الرباط الداخلي للركبة، وذلك خلال مشاركته مع منتخب مصر الأول أمام غينيا بيساو، في المباراة التى أقيمت 10 يونيو الجاري، ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم.

كما قرر ميكالي إغلاق ملف استدعاء النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى بعد تمسك ناديه به.

وفتح مسئولو منتخب مصر الأولمبى خط اتصال مع عمر مرموش، نجم فرانكفورت الألماني، للتعرف على موقفه من تمثيل المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد، وهو ما يترقبه ميكالى خلال الساعات المقبلة.

كما تأكد غياب تريزيجيه عن قائمة المنتخب ضمن الثلاثي فوق السن بسبب رفض فريقه التركي مشاركة اللاعب فى أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأوليمبي، على الرغم من موافقة اللاعب.

وأرجع النادي التركي قراره إلى حاجته لخدمات جناح منتخب مصر في بطولة الدوري الأوروبي.

يشار إلى أن قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، قد أسفرت عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.