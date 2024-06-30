لاعب الزمالك يُعلن رحيله رسميًا قبل نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المحترف الفلسطيني بصفوف الزمالك، ياسر حمد، رحيله رسميًا عن القلعة البيضاء قبل نهاية الموسم الجاري 2023/2024.

وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 26 عامًا خلال الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.

وقال حمد، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس مساء أمس السبت:"للأسف لم تتاح لي الفرصة لألعب مع الزمالك، أتيت لأجل المشاركة وليس الجلوس على مقاعد البدلاء ولم أشارك سوى في مباراتين ولا أعتقد أن المدرب سيعتمد علي".

وأضاف المدافع الدولي:"أعتقد أنني كنت أستحق المشاركة بصورة أكبر مع الفريق والمدرب كان يعلم ذلك وكنت أفكر طيلة الفترة الماضية في الرحيل".

وأتم اللاعب الفلسطيني تصريحاته بقوله:"لهذا السبب قررت الرحيل عن الزمالك واتفقت مع النادي والمدرب جوزيه جوميز على ذلك فلم أشارك لمدة 5 أشهر".

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