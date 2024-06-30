تفاصيل تعاقد الاهلي مع يوسف أيمن من الدحيل القطري

حسم مسئولو النادي الاهلي تعاقدهم مع يوسف أيمن، نجم الدحيل القطري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ وذلك لتدعيم مركز قلب الدفاع، خاصة بعد فشل صفقة زين الدين بلعيد.

ونجحت إدارة الاهلي في ضم يوسف أيمن لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 الف دولار، على أن تتكلف خزينة الأحمر مبلغ 400 الف دولار حال رغبتهم في استمرار اللاعب بشكل نهائي بعد انتهاء فترة الإعارة.

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وترغب إدارة النادي الاهلي في تدعيم مركز قلب الدفاع، خاصة بعد فشل ضم بلعيد، كذلك في ظل النقص العددي بهذا المركز الذي يتواجد فيه محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، ومحمود متولي.

وتتجه النية لدى النادي الاهلي لرحيل محمود متولي بسبب كثرة إصاباته، وخروجه من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

من جهة أخرى لم تحسم إدارة النادي الاهلي موقفها من رحيل محمد عبد المنعم عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، خاصة بعد ارتباط اسمه بالرحيل للاحتراف الخارجي في الدوري التركي والفرنسي.