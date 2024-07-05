بدون صلاح.. ليفربول يبدأ التحضير للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي آرني سلوت، تحضيراته للموسم الرياضي المقبل 2024-2025.

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وشهدت تحضيرات الريدز غياب الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق بسبب قضاءه فترة إجازة بعد انتهاء الموسم الماضي.

وكان ليفربول أنهي منافسات الموسم المنقضي وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة.

ومن المقرر أن يفتتح ليفربول نظيره مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي بمواجهة فريق إيبسويتش تاون الصاعد حديثاً إلي البريميج في أول مباراة ستجمع بين الثنائي المصري محمد صلاح وسام مرسي.