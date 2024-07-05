ميسي: نمتلك أفضلية بسبب وجود مارتينيز.. وتدربت على طريقة تسديد ركلة الترجيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأداء حارس مرمى منتخب بلاده إيمليانو مارتينيز أمام الإكوادور، بعدما نجح في قيادة منتخب راقصي التانجو إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، مشيراً إلى سبب تسديده لركلة الترجيح على طريقة بانينكا.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإٍسبانية: "إيمليانو مارتينيز يحب مثل هذه اللحظات، وكان لديه ثقة كبيرة في نفسة، وقال لنا قبل اللقاء إن كانت هناك ركلات ترجيح يجب أن نكون هادئيين، وأنه سيتصدى لها، وعندما نصل إلى ركلات الترجيح يصبح لدينا أفضلية".

وأضاف: "كنت غاضباً جداً بعد إهدار ركلة الترجيح، لأنني كنت مقتنعاً بتسديدها بهذه الطريقة، وتحدثت مع مارتينيز ورولي قبل المباراة عن هذا الأمر، وسددت أكثر من كرة بهذه الطريقة قبل المباراة، ولكن الأمر انتهى".

وتابع: "شعرت ببعض الألم عقب مباراة تشيلي، وكان لدي خوف من أن يتحول الأمر إلى إصابة، ولكن قبل مباراة الإكوادور لم يكن لدي أي إجهاد عضلي، وسألني المدرب عن جاهزيتي للمباراة وأكدت له الجاهزية التامة لخوض اللقاء".

واختتم ميسي تصريحاته، قائلاً: "كنا نعلم أن مباراة الإكوادور ستكون صعبة، فهم يمتلكون لاعبون جيدون، ولكننا تمكنا في النهاية من الصعود إلى نصف النهائي".

وأهدر ليونيل ميسي الركلة الترجيحية الأولى لمنتخب الأرجنتين أمام الإكوادور، قبل أن يتمكن حارس منتخب بلاده مارتينيز من التصدي لركلتي ترجيح.

وكان المنتخب الأرجنتيني تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب الإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بين المنتخبين بالتعادل بهدف لكلا منهما.

وينتظر المنتخب الأرجنتيني في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، الفائزة من مباراة فنزويلا وكندا.

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