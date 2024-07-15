الامارات | بعد 125 مباراة دولية.. شاكيري ينهي مشواره مع المنتخب السويسري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى اللاعب جيردان شاكيري الذي يدافع حالياً عن ألوان شيكاغو فاير الأميركي، مشواره مع المنتخب السويسري لكرة القدم وفق ما أعلن الإثنين.

وقرر ابن الـ32 عاماً اسدال الستار على مسيرته الدولية وفي رصيده 125 مباراة بألوان سويسرا، في المركز الثاني على لائحة اللاعبين الأكثر مشاركة مع "ناتي" خلف غرانيت تشاكا (130).

وبذلك، يودع شاكيري المنتخب بعدما كان أحد المسجلين الثلاثة لبلاده في الركلات الترجيحية التي خسرتها أمام إنجلترا 3-5 في ربع نهائي كأس أوروبا التي اختتمت الأحد بخسارة "الأسود الثلاثة" أمام إسبانيا 1-2 في المباراة النهائية.

وقال اللاعب السابق لبايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي وستوك سيتي وليفربول الإنجليزيين وليون الفرنسي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سبع دورات (كأس أوروبا وكأس العالم)، 14 عاماً مع المنتخب الوطني السويسري ولحظات لا تنسى. حان الوقت كي أقول وداعاً للمنتخب الوطني".

وتابع "الذكريات الرائعة ستبقى وأقول لكم جميعاً: شكراً!".

وينهي شاكيري مشواره مع المنتخب كرابع أفضل هداف في تاريخه بـ32 هدفاً، خلف ألكسندر فراي (42) وكوبيلاي توركيلماز (34) وماكس أبيغلين (34 أيضاً).